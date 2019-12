5 activités pour occuper votre temps des Fêtes

Le temps des Fêtes est enfin arrivé. Une période de l’année propice aux retrouvailles et à des activités en famille. Voici quelques spectacles et activités qui tournent autour de la thématique de Noël et de l’arrivée du Nouvel An.

Visites chantées des crèches du Trait-Carré

Illustration courtoisie

Découvrez, à la lueur des lanternes, en compagnie des Petits Chanteurs de Charlesbourg et d’un guide, les traditions de crèches de Noël du monde entier. Un village a été aménagé dans le secteur du Trait-Carré dans l’arrondissement Charlesbourg. On peut réserver sa place en allant sur la page Facebook Visite chantée de crèches du Trait-Carré.

► Les 20 et 21 décembre, 19 h

Le Chemin de Noël

Photo d'archives, Agence QMI

Les billets pour Le Chemin de Noël au Palais Montcalm se sont tous envolés à la vitesse de l’éclair, mais il est possible d’assister au volet extérieur à la place D’Youville. Le quatuor Yul, le Chœur en Supplément’Air et celui des Rhapsodes chanteront, à partir de 16 h, des chants de Noël. Une œuvre lumineuse se déploiera sur la surface glacée. Les chants, musiques et lectures de La Chapelle de Québec, de la harpiste Valérie Milot, de l’organiste Richard Paré, d’un soliste invité surprise et de la comédienne Hélène Florent seront diffusés à l’extérieur à partir de 18 h.

► Place D’Youville, le 23 décembre, 16 h

Cathédrale Holy Trinity

Photo courtoisie, Simon Dufresne

La cathédrale Holy Trinity, située dans le Vieux-Québec, propose quelques activités intéressantes. Le 21 décembre, à 16 h 30, le conteur Jocelyn Bérubé et le Chœur de la cathédrale offriront un spectacle intitulé Le Vieux-Québec fête l’hiver. Une contribution volontaire de 5 $ est suggérée. Du cidre chaud, du chocolat chaud et des friandises seront offerts sur place. Une eucharistie à la chandelle, récitée en anglais, aura lieu le 24 décembre à 23 heures. La chorale entrera en action à partir de 22 h 30.

► 31, rue des Jardins, les 21 et 24 décembre

Hommage à Vienne

Photo courtoisie, Andy Trimlett

Le concert Hommage à Vienne est de retour, le 31 décembre, avec une dixième édition. Cet hommage à la musique viennoise mettra en vedette les sopranos Katarzyna Dondalska et Lilla Galambos ainsi que le baryton Thomas Weinhappel. Les musiciens de l’Orchestre Strauss de Québec, sous la direction du chef viennois Christoph Campestrini, interpréteront les musiques de Johann Strauss. On retrouvera aussi les danseurs de la troupe autrichienne Europaballet Sankt Pölten et des champions de danse sociale.

► Grand Théâtre, le 31 décembre, 14 h 30

Toboggan

Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Québec défoncera l’année 2019 en tradition et aussi au son du hip-hop et de l’électro. Haviah Mighty, gagnante du Prix Polaris 2019, Sleepy Tom et Loud Luxury défileront sur la scène Bell à la place George-V avec des sonorités actuelles et technos. À la Place de l’Assemblée-Nationale, la tradition sera à l’honneur avec la présence des Tireux d’Roches, de La Famille Painchaud et des 2Frères (photo). Le décompte vers l’an 2020 sera suivi par un feu d’artifice multidirectionnel. Du jamais-vu à Québec ! C’est gratuit.

► Place George-V et Place de l’Assemblée-Nationale, le 31 décembre, à partir de 20 h 30