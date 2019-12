LESSARD, Madeleine Samson



Au C H U de Québec, Hôpital Saint-Sacrement, Pavillon Coulombe, le 13 décembre 2019, à l'âge de 77 ans et 4 mois, est décédée madame Madeleine Samson Lessard, épouse de monsieur Camille Lessard, fille de feu madame Thérèse Désy et de feu monsieur Guy Samson. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi, 20 décembre 2019, de 13 heures à 16 heures et de 18 heures à 21 heures.où la famille vous accueillera à compter de 10 heures. L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil son époux Camille Lessard; ses enfants Louis-Camille Lessard (Audrée Lévesque), Catherine Lessard (Sylvain Larochelle); ses petits-enfants Marie-Ève et Étienne Lessard, Vincent et Héloïse Larochelle; sa sœur Claire Samson Lapointe (feu Richard Lapointe) et son frère Claude Samson (feu Louise Juneau). Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les équipes des docteures Nathalie Boudreault et Sylvie Bernard de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement, ainsi que madame Martine Fortin, intervenante en soins spirituels pour leurs précieux soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des handicapés respiratoires de Québec, 1001, route de l'Église, local 204, Québec, G1V 3V7. Des formulaires seront disponibles sur place.