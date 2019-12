BOUCHARD, Bibiane



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 décembre 2019, à l'âge de 81 ans est décédée madame Bibiane Bouchard. Elle est la fille de feu monsieur Joseph-Élie Bouchard et de feu madame Irène Dionne. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Gaétan (Violette Boudreau), Monique (feu Pierre Bié), Yvan (Suzanne Sicard), Hélène, Sylvie, Bernard (Gabriele Binz) et Jean-Marc; ainsi que de nombreux neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces et amis. Elle rejoint ses autres frères et sœurs: Rodrigue (Cécile Tremblay), Léonard (Nicole Roy), Monique-Blanche, Jacqueline (Pierre Chouinard) et Ginette-Andrée (Gaétan Fortier). La famille recevra les condoléances aule jeudi 19 décembre 2019 de 19h à 21h etde 14h à 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre de Pédiatrie Sociale de Québec (2301, 1re Avenue, Québec ,QC, G1L 3M9). Pour rendre hommage à madame Bibiane, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com