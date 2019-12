Archidon, archisuccès

Le 7e dîner de Noël Archidon, tenu dimanche dernier à la microbrasserie Archibald de Ste-Foy, a permis à 250 personnes en situation d’itinérance de se rassembler autour d’un bon repas pour briser l’isolement qu’elles peuvent ressentir. Différentes personnalités du monde de la politique, du clergé et des médias étaient sur place, en compagnie du personnel d’Archibald, pour assurer le service aux tables. Partenaires dans l’aventure depuis la toute première présentation, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et ses nombreux bénévoles ont encore une fois accueilli chaleureusement les invités à Lauberivière et ont gracieusement assuré le transport aller-retour jusqu’à l’événement. Voir la photo dans cette page.

Piazzetta St-Jean

Voici Marc-Antoine Lacasse et Laurianne Robitaille, les nouveaux propriétaires, depuis le 4 décembre dernier, du restaurant La Piazzetta du 707, rue St-Jean, à Québec, qui fut d’ailleurs le premier restaurant de la chaîne Piazzetta en 1989. Marc-Antoine et Laurianne sont dans le paysage de la Piazzetta depuis plusieurs années en tant que franchisé, pour lui, et comme directrice des opérations, pour elle, de la succursale de Charlesbourg. Rappelons que la Piazzetta est l’instigatrice et la référence de la pizza fine depuis 30 ans au Québec. Le concept est d’ailleurs né ici à Québec.

Merci Claude

Claude Soucy, livreur à domicile pour les Messageries Dynamiques (MD), est décédé d’un malaise, la semaine dernière (10 décembre) à l’âge de 73 ans, en effectuant le travail qu’il aimait tant, soit la distribution du Journal de Québec (route 529). Claude était reconnu pour sa joie de vivre, sa bonne humeur et son espièglerie. Permettez-moi au nom de Messageries Dynamiques d’offrir à toute la famille de Claude mes plus sincères condoléances et de le remercier pour ses loyaux services au fil des ans. La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Sylvio Marceau, 15015, boul. Henri-Bourassa, à Québec, le dimanche 22 décembre de 12 h à 14 h. Une liturgie de la parole suivra à 14 h en la chapelle du salon funéraire.

Tous unis pour faire du bien

C’est dans une ambiance bienveillante du temps des Fêtes, empreinte de respect et de considération, que s’est tenu l’Archidon 2019. Le repas traditionnel de Noël chaud, concocté par l’équipe d’Archibald, a été bercé par les voix du Groupe Vocal Arpège, accompagné d’une vingtaine d’enfants de la Troupe de l’Escale et du Plateau qui ont entonné des chants de Noël, au grand plaisir des invités. À la fin de l’événement, François Nolin, président et fondateur d’Archibald Microbrasserie, a remis un chèque de 11 000 $ (1000 $ de plus que l’an dernier) à Éric Boulay, directeur général de Lauberivière, résultat de la campagne de novembre dernier alors que pour chaque burger vendu, aux restaurants de Ste-Foy et Lac-Beauport, 1 $ était remis à Lauberivière.

Les portiers du Château

Ils sont souvent les premiers à vous dire bonjour et bienvenue lorsque vous arrivez dans un hôtel, qu’importe l’endroit dans le monde. Ils s’occupent souvent de la voiture et des bagages, et vous conseillent sur les endroits à visiter ou les bons restaurants à proximité. Je parle des portiers et voituriers qui font un travail exemplaire. Voici deux hommes d’expérience qui travaillent au Fairmont Le Château Frontenac à Québec. Richard Linteau, à gauche sur la photo, compte 31 ans de service alors que Vincent Daigle en compte 23. Continuez votre bon travail, Messieurs !

Anniversaires

Michelle Doré (photo), ex-présidente de l’Association hôtelière de Québec... Véronic Dicaire, chanteuse, imitatrice, 43 ans... Lawrence Arcouette, comédien et acteur québécois, 36 ans... Christina Aguilera, chanteuse américaine, 39 ans... Katie Holmes, actrice américaine, 41 ans... Brad Pitt, acteur américain, 56 ans... Steven Spielberg, réalisateur américain, 73 ans.

Disparus

Le 18 décembre 2018. Emmanuel Roy (photo), 84 ans (Manu pour les intimes), cinéaste à Télé-4 Québec pendant 30 ans... 2017. Yves Trudeau, 87 ans, l’un des plus importants sculpteurs contemporains du Québec... 2016. Zsa Zsa Gabor, 99 ans, actrice hongroise... 2012. Camil Samson, 77 ans, fondateur du Ralliement créditiste du Québec... 2011. Vaclav Havel, 75 ans, ex-président tchèque... 2002. Monique Gaube, 70 ans, chanteuse et animatrice québécoise... 2001. Gilbert Bécaud, 74 ans, compositeur et chanteur français.