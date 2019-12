JOBIN, Josée



Le 8 décembre 2019, à l'âge de 57 ans, est décédée dame Josée Jobin. Elle était la fille de Renée Lapointe et de feu Marcel Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle était la sœur de feu Anne et de feu Nancy. Elle laisse dans le deuil sa fille Joanie (Pierre-Luc); sa petite-fille Mely-Ann; sa nièce Joëlle (Rémi); ses oncles et tantes, plusieurs cousins, cousines, ainsi que tous ses collègues et ami(e)s. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.