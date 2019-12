LAFOND, Colette



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, le 15 décembre 2019, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée madame Colette Lafond. Elle a été l'épouse de feu Claude Renaud, père de ses enfants et la fille de feu madame Emma Tremblay et de feu monsieur Alphonse Lafond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyne Renaud (André Lavoie), France Renaud (Michel Audet), Jocelyn Renaud (Lison Pinsonneau), Josée Renaud (Richard Althot); ses petits-enfants : Isabelle, Patricia, Éric, David, Marie-Eve, Daniel, Michel-Deny; ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; ses nombreux frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, G1S 3G3, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.