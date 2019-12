Damnés chroniqueurs !

Il semble que ce soit au goût du jour de blâmer les méchants chroniqueurs. Quand ce n’est pas Catherine Dorion qui divague, c’est Jean-François Dumas d’Influence Communication qui affirme à peu de choses près que nous remplissons les gens comme des cruches.

« Plus nous adhérons chaque jour, inconditionnellement, aux idées préfabriquées que nous livrent bravement les commentateurs dans nos médias, moins notre vision du monde nous appartiendra », dit-il. Ainsi, le chroniqueur contribuerait à une espèce d’abrutissement collectif.

Protéger l’information

Certes, il faut protéger et faire la promotion du bon journalisme. Mais pourquoi faut-il constamment établir une dualité entre la nouvelle et l’opinion, plutôt que de parler d’une nécessaire complémentarité ?

C’est vrai, les chroniqueurs génèrent des clics et vendent de la copie. Oui, cela coûte moins cher à produire que des enquêtes de fond. Mais sans un journalisme de qualité, les chroniqueurs n’auraient plus rien à dire. S’il n’y a plus de nouvelles, il n’y a plus de commentaires.

Puis, l’opinion peut contribuer à mettre en lumière le travail journalistique. L’un peut aller avec l’autre. C’est une question d’équilibre.

Et cet équilibre est également essentiel dans la diversité des opinions. Ce qui compte, c’est d’avoir accès à un éventail de points de vue.

C’est ce qui permet au lecteur de peser et sous-peser. Il peut prendre connaissance de la nouvelle rapportée objectivement, puis alimenter sa réflexion en lisant un ou plusieurs textes d’opinion.

Mauvaise cible

Pourquoi présumer que le lecteur est plutôt con, et qu’il se laisse imprégner comme du papier buvard ?

Il y a certainement lieu de s’inquiéter pour l’avenir de l’information. La menace, elle vient de la prolifération des fausses nouvelles. De la loi de la jungle sur les médias sociaux. De la tarte publicitaire qui diminue sans cesse en raison des géants de ce monde qui tarissent la source de revenus.

Mais pas des chroniqueurs.