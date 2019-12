Décès d’un nourrisson: la cause demeure non établie

Le décès d’un bébé de cinq mois dans un service de garde de Québec en février 2017 va demeurer sans réponse précise malgré l’enquête du coroner Martin Clavet.

Le 21 février 2017, la responsable d'un service de garde avait fait une horrible découverte après la sieste de la petite victime de sexe féminin.

Selon l'hypothèse la plus plausible à l’époque, il s'agirait d'une mort naturelle. Près de trois ans plus tard, le syndrome de mort subite du nourrisson pourrait encore expliquer le drame survenu dans une résidence de la rue Carré-Duclaux. Toutes les manœuvres de réanimation ont été tentées sans succès.

Une autopsie, les cultures microbiologiques, de même que les études virologiques et toxicologiques n’ont pas fourni d’explication. Il n’y a aucune cause au niveau cérébral pouvant expliquer le décès, note le Dr Clavet.

Cause inconnue

L’enfant n’avait aucun historique médical particulier depuis la naissance.

Selon le rapport du coroner, la cause du décès n’a donc pu être établie au terme de cette investigation, de l’autopsie complète et de l’enquête policière, incluant une enquête de scène. Dans ce contexte, l’hypothèse d’une asphyxie par suffocation demeure possible, bien qu’elle ne puisse être prouvée.

«Il s’agit du décès subit et inattendu d’un nourrisson de 5 mois survenu au cours d’un épisode aigu durant le sommeil, dont la cause demeure non établie», conclut le Dr Clavet.

La mort subite du nourrisson est le décès soudain et inexpliqué d'un bébé apparemment en bonne santé, le plus souvent âgé de moins d'un an.

D'après Statistiques Canada, la mortalité attribuable à ce syndrome était de 0,3 pour 1000 naissances vivantes en 2009. Le taux est en forte diminution depuis plus de 30 ans.