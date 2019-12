Des complices de longue date

CALGARY | Les exemples sont nombreux pour démontrer que le monde du hockey est bien petit. Le dernier en lice : la promotion de Geoff Ward au poste d’entraîneur-chef des Flames, dont le chemin a croisé celui de Claude Julien à quelques occasions.

L’histoire remonte aux premiers pas de Julien derrière le banc d’une équipe professionnelle. Alors à sa deuxième saison aux commandes des Bulldogs de Hamilton, en 2001-2002, Julien s’était vu adjoindre Geoff Ward.

L’hiver suivant, en plein cœur d’une campagne désastreuse, André Savard avait mandaté Julien pour remplacer Michel Therrien à la barre du grand club, laissant du même coup le soin à Ward de prendre le relais chez les Bulldogs.

« Nous étions deux organisations (les Oilers et le Canadien) à nous partager le même club-école, alors nous avions une sapristi de bonne équipe », s’est souvenu Ward.

« Certains soirs, nous n’avions qu’à nous asseoir et les regarder jouer. Ils étaient aussi bons que ça », a-t-il ajouté.

Personnalité sur mesure

Menés par Jason Ward, Michael Ryder, Jarrett Stoll et Tomas Plekanec en attaque, ainsi que François Beauchemin, Francis Bouillon, Ron Hainsey et Mike Komisarek en défense, les Bulldogs s’étaient inclinés en sept rencontres en finale face aux Aeros de Houston. Eric Fichaud, Mathieu Garon et Ty Conklin s’étaient partagé le travail devant le filet des Bulldogs.

« Claude avait fait en sorte que les joueurs des deux organisations forment un tout. Il avait rendu la tâche facile à tout le monde. »

Les chemins des deux hommes allaient se recroiser plus tard à Boston, alors que Ward allait agir une fois de plus comme adjoint de Julien, lors des sept premières saisons de ce dernier comme entraîneur-chef des Bruins.

« Il connaît bien le hockey. Il a une excellente relation avec les joueurs. Il était apprécié des joueurs à chaque endroit où nous sommes passés ensemble. Sa personnalité est faite sur mesure pour celle des joueurs d’aujourd’hui. La preuve est là », a indiqué Julien, à propos de son ancien adjoint.

Repartir en neuf

Quand il dit que la « preuve est là », le pilote du Canadien fait état des sept matchs consécutifs que les Flames ont remportés à la suite de la promotion obtenue par Ward.

« Il y a sans doute plusieurs facteurs qui peuvent expliquer notre récente série de succès, mais je crois que nous avions besoin d’être secoués. À ce moment-là, on avait perdu plusieurs matchs de suite », a souligné Matthew Tkachuk.

« L’arrivée d’un nouvel entraîneur permet à tout le monde de repartir sur de nouvelles bases. Tu veux jouer plus, tu dois prouver que tu le mérites. Même chose si tu veux obtenir du temps de jeu sur l’attaque massive », a-t-il ajouté.

En tout cas, elle a semblé redonner vie à Johnny Gaudreau. Cinq de ses 10 buts ont été inscrits depuis le départ de Peters.