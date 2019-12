Mgr André Gaumond



Archevêque émérite

de Sherbrooke





Au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, Hôpital Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 14 décembre 2019, à l’âge de 83 ans, est décédé Mgr André Gaumond. Il était le fils de feu Éliane Chabot et de feu Eugène Gaumond. Mgr André Gaumond a été professeur au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et au CEGEP de La Pocatière et curé de Saint-Pamphile et Saint-Omer. Il fut évêque de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 1985 à 1995. Il devint archevêque coadjuteur de Sherbrooke pendant un an et archevêque de Sherbrooke de 1996 à 2011.de 19 h à 22 h.. L’exposition se poursuivra le vendredi 20 décembre à compter de 9 h. Les funérailles seront célébrées à 11 h. Il sera déposé dans la crypte de la Basilique Cathédrale St-Michel.Il laisse dans le deuil ses soeurs : Monique (Jean-Paul Boucher), feu Madeleine (feu Denis Collin), Solange (Michel Lamothe), Diane (Daniel Monnier) et Marielle; ses neveux et nièces : Paule et Carl, Line et Simon, Diego et Lyda, Jean-Philippe et François et plusieurs petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines et fidèles amis. Il laisse aussi dans le deuil les fidèles et le clergé du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de l’archidiocèse de Sherbrooke.La famille et l’archevêché de Sherbrooke tiennent à remercier le personnel de l’Hôtel-Dieu pour les bons soins prodigués à Mgr André Gaumond. En guise de sympathie, des dons à la FONDATION MGR JEAN-MARIE-FORTIER, 130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke QC J1H 4M1, seraient grandement appréciés.