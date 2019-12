«Go Ouest» pour des jobs au CN

Le nombre d’employés du Canadien National (CN) a explosé dans l’Ouest canadien ces quatre dernières années, à l’opposé du Québec où il a à peine augmenté, a constaté Le Journal.

« La demande provenant de l’Ouest canadien a été très importante et a nécessité beaucoup d’investissements de la part du CN, incluant l’embauche de plusieurs employés, principalement des emplois liés aux opérations », a expliqué son porte-parole, Alexandre Boulé.

Entre 2015 et 2018, le nombre d’employés du CN a crû d’un maigre 9 % au Québec, passant de 3537 employés à 3848 employés dans la province où se trouve d’ailleurs son siège social.

Or, pour la même période, les provinces de l’Ouest, comme la Saskatchewan (+37 %, à 1261 employés), la Colombie-Britannique (+21 %, à 2552 employés) ou l’Alberta (+16 %, à 2960 employés), ont vu leur nombre de travailleurs du CN littéralement exploser.

Résultat, l’an dernier, plus de 6773 employés travaillaient dans ces trois provinces de l’Ouest, comparativement à 3537 au Québec, soit presque deux fois moins. Et ce déplacement des emplois n’est pas prêt de s’arrêter si l’on se fie à ce qui s’en vient.

Encore l’Alberta

Pour l’instant, le CN refuse de dévoiler les chiffres de 2019 puisque l’année n’est pas encore terminée, mais l’entreprise confirme du même souffle qu’une trentaine de postes québécois seront transférés en Alberta en 2020.

Du côté syndical, on craint que le centre de contrôle ferroviaire de Montréal soit transféré à Edmonton, ce qui mettrait à risque une centaine de postes de contrôleurs.

« Certaines de ces familles venaient tout juste de trouver une école ou une garderie pour leurs enfants à Montréal. On ne peut pas jouer de la sorte avec la vie des gens », a déploré le président de Teamsters Canada, François Laporte.

Siège social à risque ?

Quand on demande au porte-parole du CN, Alexandre Boulé, si le siège social québécois de l’entreprise est aujourd’hui en danger, il répond sans hésiter que non.

« Il n’y a aucun risque pour le siège social québécois. C’est d’ailleurs inscrit dans la loi », tient-il à dire.

Mais pour le porte-parole du Bloc québécois en matière de transports, Xavier Barsalou-Duval, cette réponse n’a rien de rassurant.

« On peut facilement avoir un siège social de façade où toutes les opérations et les décisions se prennent dans l’Ouest canadien, et non à Montréal, contrairement à l’obligation légale », a-t-il mentionné.

Selon le député bloquiste, le déménagement du centre de contrôle dans l’Ouest pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité du réseau parce que les services en français de l’entreprise seraient mis à mal.

« Je ne suis pas convaincu que c’est en Alberta que l’on va pouvoir recruter le plus de francophones, avec son taux de bilinguisme d’à peine 7 % », a-t-il conclu.

Le CN refuse de confirmer le chiffre qui circule de 1600 mises à pied, mais il ne nie pas que des suppressions d’emplois auront lieu pour s’ajuster à la demande.

Canadien National

Nombre actuel d’employés par province et croissance entre 2015 et 2018:

Saskatchewan : 1261 (+37 %)

Colombie-Britannique : 2552 (+21 %)

Alberta : 2960 (+16 %)

Ontario : 4041 (+12 %)

Québec : 3848 (+9 %)

Source Canadien National