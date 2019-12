Hausses de 13% à 15% en 2020: les taxes grimpent en flèche à Lac-Beauport

Le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, évoque une «conjoncture difficile» pour justifier les hausses de taxes exceptionnelles de 13% à 15% imposées à ses contribuables en 2020.

Plusieurs résidents risquent d’avoir tout un choc en prenant connaissance de leur prochaine facture de taxes. Pour une maison moyenne évaluée à 435 000$, il faudra débourser 413$ de plus en 2020. La hausse pourrait même atteindre 525$ pour la même maison moyenne si elle est desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout dans un secteur éclairé.

Les élus de Lac-Beauport disent n’avoir eu d’autre choix que d’augmenter les taxes de façon substantielle pour maintenir le même niveau de services. Certains postes de dépenses comme la sécurité civile et le service incendie «étaient sous-financés», explique le maire dans son discours sur le budget mis en ligne sur le site web de la municipalité.

«De plus, le renouvellement de plusieurs contrats de services essentiels a entraîné des augmentations de coûts largement supérieurs au taux d’augmentation du coût de la vie», ajoute-t-il, évoquant le budget pour la vidange de fosses septiques (+ 15,6%), la collecte des déchets domestiques et organiques (+ 7,4%) et le déneigement (+ 7,3%).