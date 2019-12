Joins-toi à moi, mon pote!

Comme notre Bureau d’enquête nous l’apprenait hier, l’ancien chef de police de Montréal est devenu un producteur de pot.

Comme deux anciens chefs de police de Toronto, un ancien enquêteur de la GRC spécialisé dans le trafic du cannabis... et l’ancien directeur de la lutte aux drogues et au crime organisé de la GRC !

Ben coudonc.

L’ODEUR DE L’ARGENT

Un jour, tu cours après des méchants vendeurs de drogue, car la drogue, c’est mauvais.

Et un autre jour, tu te mets à vendre de la drogue, car la drogue, c’est bon.

J’imagine qu’à force de te pencher sur l’industrie du pot, tu finis par tomber dedans...

C’est comme les curés et le péché.

À force de parler du péché, de penser au péché, de combattre le péché et d’entendre des inconnus te raconter leurs péchés, tu finis par avoir le goût de pécher.

Les gens qui disent avoir une boussole morale en béton se mentent à eux-mêmes.

La morale n’est pas solide. Elle est fluide. Elle fluctue, elle mute, elle s’adapte...

Ce qui est considéré comme immoral aujourd’hui pourra fort bien être considéré comme moral demain.

N’oubliez pas : le pot est devenu légal au Canada le 17 octobre 2018 à minuit.

À minuit moins cinq, le pot était considéré comme néfaste et dangereux. Et à minuit et cinq, tu pouvais te rouler un gros joint devant le poste de police.

Non seulement aucun policier n’allait t’arrêter, mais le directeur de la police qui, la semaine précédente, t’aurait mis les menottes aux poignets était peut-être en train de finaliser son plan d’affaires pour sa future entreprise de cannabis !

MÉCHANT JOHNNY

Ce qui m’amène à me poser une question à 100 000 $.

Si un ancien policier peut me vendre du pot, pourquoi Johnny ne pourrait pas m’en vendre ?

C’est le même produit !

Le pot de Johnny n’est pas plus dangereux que le pot de l’ancien chef de police de Toronto !

C’est la même plante ! Qui a poussé dans le même sol !

Un joint roulé par un ancien enquêteur de la GRC, c’est correct, achètes-en et donnes-en à ta grand-mère si tu veux, qu’elle regarde La poule aux œufs d’or gelée comme une balle.

Mais un joint roulé par Johnny, c’est pas correct.

Euh... pourquoi ?

« Parce que Johnny est un bandit ! »

C’était un bandit quand le pot était illégal. Mais ce n’est plus un bandit, maintenant, c’est un homme d’affaires qui vend un produit légal ! Comme les Bronfman, après la fin de la Prohibition !

Un jour, ils étaient des hors-la-loi qui vendaient de l’alcool à des bootleggers. Le lendemain, ils étaient des hommes d’affaires respectables, et leur entreprise, un fier fleuron du Canada !

« Tu ne comprends pas, la SQDC appartient au gouvernement ! »

Donc, quand c’est le gouvernement qui empoche, c’est correct ?

Parce qu’il peut prendre l’argent que je lui donne et l’investir dans une compagnie corrompue qui verse des millions de dollars à un dictateur ?

Ou financer un mégahôpital dirigé par un fraudeur international qui s’en mettra plein les poches ?

Vous avez raison, c’est TELLEMENT plus moral !