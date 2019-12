La collection de prix d’Andreescu s’élargit

Sans grande surprise, Bianca Andreescu a reçu mercredi le titre de joueuse de l’année de Tennis Canada pour une deuxième fois en trois ans, en plus d’obtenir les prix de joueuse de simple par excellence et de joueuse la plus améliorée.

Récipiendaire du trophée Lou-Marsh, décerné à l’athlète le plus méritant au pays, plus tôt ce mois-ci, l’Ontarienne a connu une saison exceptionnelle. La gagnante des Internationaux des États-Unis, de la Coupe Rogers et du tournoi d’Indian Wells occupe le cinquième rang mondial après avoir amorcé 2019 au 178e échelon.

«Ainsi, 2019 aura été une année exceptionnelle pour le tennis canadien et c’est notamment grâce aux exploits de Bianca qui nous a fait vivre de grandes émotions. Outre ses succès sur le terrain, elle a démontré qu’elle est une ambassadrice hors pair pour le tennis canadien», a déclaré dans un communiqué le président et chef de la direction de Tennis Canada, Michael Downey.

Par ailleurs, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a été choisie la joueuse junior de l’année, tandis que l’Ottavienne Gabriela Dabrowski a eu droit au prix de la meilleure athlète en double.

«Gabriela a continué de s’affirmer comme l’une des meilleures joueuses de double du monde, tandis que Leylah Annie a su retenir l’attention grâce à ses résultats, non seulement chez les juniors, mais aussi chez les professionnelles. Elle est vouée à un très bel avenir, a enchaîné Downey. Nous attendons déjà avec impatience le début de la saison 2020 et nous suivrons de près leurs futurs exploits.»

Fernandez a remporté l’épreuve junior de Roland-Garros et a participé à la finale junior des Internationaux d’Australie. Chez les professionnelles, elle a décroché son premier titre en carrière au Challenger de Gatineau et a disputé la finale à Granby.

Pour sa part, Dabrowski a joué la finale de Wimbledon aux côtés de la Chinoise Xu Yifan. Les deux femmes se sont qualifiées pour les Finales de la WTA.

Tennis Canada dévoilera jeudi l’identité des gagnants du côté masculin.