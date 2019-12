La victoire des gars de l’Ouest

Carey Price a bloqué 38 tirs et Shea Weber a marqué le but d’assurance en plus de servir de roc dans son territoire. Les deux joueurs originaires de la Colombie-Britannique ont agi comme des acteurs clés de ce gain de 3 à 1 face aux Canucks.

« Nous avons joué un très bon 60 minutes. Je trouve que nous gardons notre jeu plus simple sur la route et nous travaillons fort. Je suis heureux de cette victoire, c’est toujours agréable de jouer ici. Je jouais devant ma famille et plusieurs personnes du nord de la province. »

- Carey Price

Joel Armia croyait avoir marqué son 12e but de la saison en deuxième période. Travis Green a toutefois gagné sa contestation pour une obstruction d’Artturi Lehkonen contre Jacob Markstrom même s’il avait été poussé par le défenseur Oscar Fantenberg. Après le match, Claude Julien a apporté un éclairage sur ce règlement.

« Je le comprends bien (le règlement). Celui-là était vraiment, vraiment serré. Je ne te dis pas que ce but aurait dû aller en notre faveur ou pas. Aussitôt que tu mets les pieds dans le bleu, tu cherches le trouble. Il était peut-être juste sur le bout du bleu, mais il s’est fait pousser alors habituellement, quand on se fait pousser, on donne le but quand même. Dans leur décision, ils croyaient qu’il était déjà dans le bleu avant de se faire pousser. C’est toujours difficile. Quand j’ai vu la reprise, je me suis dit que c’était 50-50. »

- Claude Julien

Max Domi a terminé le match avec deux passes. Le numéro 13 s’est retrouvé au cœur de plusieurs actions offensives. Après le match, Domi a dit qu’il y avait maintenant une plus grande complicité entre lui et ses ailiers, Lehkonen et Armia. Julien a dressé un bilan positif de la sortie de Domi.

« Il a fait de bonnes choses à l’attaque. De bonnes décisions avec la rondelle, c’était un de ses bons matchs. Surtout sur le premier but, une belle passe à Cousins. J’ai trouvé qu’il a joué un bon match ce soir. »

- Claude Julien

Julien a réuni Danault, Tatar et Gallagher au sein de la même vague en supériorité numérique. Tatar a marqué le premier des deux buts des siens en avantage numérique. Le Slovaque a décrit son but.

« J’ai attendu pour foncer au filet et Phil a réussi à me repérer. J’ai cherché à déplacer le gardien et j’ai réussi ma feinte. Mais c’était surtout un gros jeu de la part de Phil. »

- Tomas Tatar