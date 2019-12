Lauberivière a besoin de dindes de Noël

La maison de Lauberivière signale qu’elle est en quête de dindes, de pâtés à la viande et autres mets du genre pour offrir aux personnes isolées de Québec un repas réconfortant à Noël.

Alors que traditionnellement l’organisme de la rue Saint-Paul fait le plein de ce genre de denrées à l’approche des Fêtes, ses réfrigérateurs sont étonnamment vides cette année, selon un communiqué diffusé mercredi.

Or, les jours sont comptés avant le réveillon de Noël de l’établissement et son souper du 25 décembre. Ces traditions sont importantes pour briser la solitude des usagers, plus grande encore pendant la saison des réjouissances, affirme Lauberivière.

Le refuge a tenu à rappeler qu’en cette période des Fêtes, il existe donc une autre façon, en plus des dons en argent, de témoigner sa solidarité aux individus défavorisés.

«La dinde, et autres sources de protéine de ce genre sont des denrées très dispendieuses à se procurer. Chaque don de nourriture que nous recevons est donc des plus appréciés, et ce, à longueur d’année», insiste le directeur général de Lauberivière, Éric Boulay.

Par ailleurs, l’organisme souligne que la campagne de financement annuelle de sa fondation bat son plein. L’objectif est d’amasser 900 000$ avant le 31 janvier 2020. Cette somme servira exclusivement au maintien des services aux usagers.

Il est possible de donner en ligne (lauberiviere.org), par la poste ou par téléphone (418 692-4248).

En 2018, Lauberivière a offert quelque 150 000 repas et près de 20 000 nuitées d’hébergement pour hommes et femmes.