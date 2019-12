Les gais ont aussi droit à une retraite paisible

Je suis un gai de 74 ans. Après 37 belles années de vie commune, il y a deux ans, mon conjoint est décédé. Grâce au dévouement d’une travailleuse sociale j’ai pu obtenir un appartement dans une résidence pour personnes âgées autonomes de mon coin. Parmi les nombreux locataires, je ne crois pas avoir remarqué la présence d’un seul gai à part moi-même.

Je me pose une grosse question : est-ce qu’il serait souhaitable que je fasse un « comin- out » pour mettre les résidents au courant de mon homosexualité, ou bien si je devrais m’abstenir? Si c’était à recommencer, j’essaierais de me trouver quelque chose dans une résidence au centre-ville de Montréal où j’aurais plus de chances de me retrouver entouré d’au moins quelques gais.

Depuis toujours et encore plus maintenant, j’ai de grandes difficultés à entrer en contact avec les gens. Ce qui fait qu’après dans ans de vie ici, je ne me suis pas encore fait d’amis. Je commence à souffrir de solitude et d’isolement, ce qui augure mal pour espérer passer une retraite harmonieuse comme je le souhaiterais. J’ai demandé à consulter une travailleuse sociale sur place, mais après quelques rencontres, je me suis aperçu qu’elle était nulle. Alors je ne l’ai plus revue.

Je ne sais pas ce que la vie me réserve pour l’avenir, bien que cette année m’ait apporté une bien mauvaise surprise quand on m’a diagnostiqué un cancer du colon. Si j’ajoute à ça la bipolarité dont je suis affecté, mes perspectives à long terme ne sont pas réjouissantes. Je sais que vous allez bien saisir mon problème et je compte sur vous pour m’aider et me conseiller.

Coming-out

Comme les préjugés sont tenaces, que vous êtes désormais célibataire, que l’aspect sexuel d’une vie diminue avec l’âge, pensez-vous nécessaire de dévoiler ainsi votre intimité aux gens qui vous entourent? Surtout qu’il est de notoriété publique que les préjugés face à l’homosexualité sont encore présents chez une partie de la société, en particulier chez les personnes âgées qui voyaient même ça autrefois comme une maladie mentale? Il existe à Montréal une résidence qui s’appelle « L’Habitat Fullum » où 50% des chambres sont réservés aux homosexuels, mais on ne parle pas ici d’appartements. Comme on n’est jamais si bien servi que par soi-même et compte tenu de votre nature portée à s’isoler, je vous inciterais à développer votre capacité à aller vers les autres, quitte à vous imposer de parler à au moins une personne par jour, comme un voisin d’appartement par exemple. Il faudrait aussi penser à reprendre contact avec la TS qui vous a trouvé votre logement. Peut-être sera-t-elle plus apte à comprendre vos besoins.