L’homme aux 324 millions $ débarque à New York

Les Yankees de New York ont présenté leur nouvelle et dispendieuse acquisition, Gerrit Cole, mercredi, à leur domicile du Yankee Stadium.

Avant même de prendre la parole, l’artilleur droitier s’est présenté au podium avec une affiche où il était possible de lire : «Partisan des Yankees aujourd’hui, demain et pour toujours».

«Je me rappelle quand j’étais un petit garçon, je rêvais de jouer dans le baseball majeur, spécialement avec les Yankees, a mentionné l’athlète de 29 ans lors d’une conférence de presse diffusée sur le compte Twitter de sa nouvelle formation. C’était le bon moment et l’endroit approprié pour moi afin de passer à la prochaine étape. Je suis très excité et j’espère que plusieurs garçons poursuivront leurs rêves, comme je l’ai fait.»

Cole a signé un contrat record de 324 millions $ qui le liera aux Bombardiers du Bronx pour les neuf prochaines années.

«À mon avis, c’est la meilleure organisation qui soit dans le baseball majeur. Elle tire le meilleur de chaque joueur à sa position et donne une chance à tout le monde de réussir. Elle l’a démontré dans les dernières décennies.»

Cole a passé les cinq premières années de sa carrière avec les Pirates de Pittsburgh, avant de se joindre aux Astros de Houston pour les deux dernières saisons. Il a connu sa meilleure campagne en 2019, conservant une fiche de 20-5. Le lanceur a dominé dans plusieurs catégories des ligues majeures et établi plusieurs sommets personnels. Il a entre autres mené les partants de la Ligue américaine pour la moyenne de points mérités (2,50) et les retraits sur des prises (326). Aussi, il en a profité pour remercier ses anciens coéquipiers des Astros, avec qui il a participé à la Série mondiale cet automne.

«Il y a plusieurs statistiques sur le plan individuel au baseball, mais elles ne valent rien si on ne bénéficie pas de leur soutien.»