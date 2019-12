L’Ontario veut attirer les entreprises québécoises

L’Ontario souhaite ouvrir toute grande la porte à des entreprises québécoises dans le cadre de la réalisation de mégaprojets d’infrastructures, évalués à 28 milliards de dollars, dans la région du grand Toronto.

Après s’être attiré les foudres du Québec avec ses compressions en francophonie l’an dernier, le gouvernement Ford tente tant bien que mal de redorer son image en faisant la promotion d’une « francophonie économique ».

Investissements de 28,5 G$

C’est ainsi que la ministre des Transports et ministre des Affaires francophones de la province, Caroline Mulroney, a encouragé hier les entreprises québécoises spécialisées en infrastructures à s’intéresser davantage au marché ontarien, et ce, même si le Québec est déjà le principal partenaire commercial de la province, et vice-versa.

« En tant que ministre des Transports, je suis responsable du plus grand investissement en capital de l’histoire de l’Ontario. 28,5 milliards $, pour notre programme d’expansion du métro dans la région du grand Toronto. Ce programme stimulera le développement économique et la création d’emplois. Et j’invite les compagnies québécoises à participer à ce projet », a indiqué Mme Mulroney, devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).

Quatre projets de métro

Ce nouveau plan de transport en commun pour la région du grand Toronto et de Hamilton comprend en fait quatre projets de métro prioritaires afin de « réduire de façon urgente les embouteillages ».

Contrairement au gouvernement Legault, la ministre Mulroney n’a toutefois pas l’intention d’exiger un minimum de contenu canadien. En d’autres mots, le constructeur de trains Bombardier Transport pourrait devoir rivaliser avec des entreprises de partout, comme la Chinoise CRRC.

« On suit les exigences des accords [de commerce international]. On veut attirer le plus grand nombre de concurrents », a dit Mme Mulroney, qui est née à Montréal et qui est la fille de l’ex-premier ministre Brian Mulroney.