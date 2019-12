Retraités de Groupe Capitales Médias : Legault blâme les libéraux

Le premier ministre François Legault reproche aux libéraux de ne pas être intervenus à temps pour protéger les rentes des retraités des journaux de Groupe Capitales Médias, lorsque Power Corporation en a fait la vente à Martin Cauchon.

« Quand l’entreprise a été vendue, cédée à Martin Cauchon, [...] c’est au moment où les libéraux étaient au pouvoir. Donc c’est là, s’il y avait fallu agir, qu’il aurait fallu agir », a déclaré le premier ministre, en réaction à l’approbation par le tribunal du plan de sauvetage des six quotidiens régionaux.

Ce dernier prévoit notamment la terminaison des régimes de retraite actuels, ce qui aura pour effet de priver les retraités d’environ 30 % de leurs rentes.

Certains d’entre eux craignent maintenant de perdre leur maison ou d’avoir à retourner sur le marché du travail.

« Je trouve ça extrêmement triste cette situation-là. [...] Je trouve ça épouvantable », a commenté M. Legault.

Il considère malgré tout que le gouvernement n'y peut rien à ce stade-ci.

« On pourrait évaluer la possibilité, dans l’avenir, de voir si on peut mieux sécuriser les fonds de pension dans les entreprises privées. Mais on ne pourra pas agir dans ce cas-là, dans le cas de Groupe Capitales Médias », a-t-il dit.