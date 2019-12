Saint-Ferréol-les-Neiges: une banale réparation coûte la vie à un mécanicien

La conductrice qui a descendu la benne d’un camion alors que son employeur se trouvait dessous, entraînant la mort de ce dernier, à Saint-Ferréol-les-Neiges, en juin dernier, n’avait pas été informée que des réparations étaient en cours sur le poids lourd.

Il n’était pas encore 6h, le 4 juin 2019, quand François Bergeron, mécanicien et propriétaire d’EF Bergeron et Fils inc., s'est installé sous la benne à moitié levée de l’un de ses trois camions.

Selon la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui a dévoilé mercredi ses conclusions relativement à cet accident, l’homme de 39 ans voulait remplacer une valve à air sur la suspension du véhicule, une réparation courante qui ne devait pas durer plus d’une trentaine de minutes.

Mais quand son employée s’est présentée au travail, quelques minutes plus tard, elle n’a pas vu qu’il était positionné entre la benne et le châssis du véhicule, selon les inspecteurs.

Règles de l’art

Le mécanicien effectue régulièrement des réparations sur les camions avant l’arrivée de cette employée. En général, il l’en informe la veille. Selon la CNESST, il ne l’a pas fait cette fois-là. De plus, il n’y avait aucune indication visible signalant qu’une intervention était en cours.

«Le non-respect des règles de l’art en matière de contrôle des énergies dangereuses [comme l’énergie hydraulique, qui permet à la benne de monter et de descendre] lors de la réparation effectuée sous la benne inclinée permet la descente de celle-ci alors que le mécanicien travaille dans une zone de coincement», ont écrit les auteurs du rapport.

Des précautions, comme l’utilisation d’une béquille de sécurité qui aurait pu empêcher la descente intempestive du caisson, n’ont pas été prises, soulignent les inspecteurs.

À l’arrivée de la femme, son camion était déjà en marche, ce qui n’avait rien d’inhabituel pour elle, car le mécanicien a l’habitude de le faire fonctionner pour qu’il soit prêt à être utilisé.

Écrasé

Elle est donc montée dans le poste de conduite et a abaissé la benne pour commencer son inspection avant le départ. Aucun signal sonore n’est émis lorsque cette benne descend. Le mécanicien a alors été écrasé. Son décès a été constaté à l’hôpital.

L'entreprise a mis fin à ses activités depuis ce tragique accident. La CNESST n’a donc pris aucune mesure corrective envers elle. Toutefois, la Commission communiquera avec les associations de camionnage et les établissements de formation pour prévenir ce type de drame à l’avenir.

Par ailleurs, la CNESST a contacté le fabricant de la benne pour s’assurer que toute l’information sur l’utilisation d'équipements comme la béquille de sécurité soit transmise aux utilisateurs.