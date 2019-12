Sainte-Brigitte-de-Laval: la collecte des déchets coûtera plus cher

Les contribuables de Sainte-Brigitte-de-Laval subiront des hausses de taxes de 1,9% et devront aussi payer 30$ de plus pour la collecte des matières résiduelles.

La municipalité a déposé son budget 2020 mardi soir. Les citoyens doivent s’attendre à une augmentation de leur facture pour les services municipaux. Il en coûtera 30$ de plus par résidence pour le service de collecte des matières résiduelles.

Place à l'amélioration

Le maire de la municipalité, Carl Thomassin, a expliqué au Journal que la Ville est facturée au tonnage et qu’elle envoie ses matières, entre autres, à l’incinérateur et au centre de tri de Québec. «On a de l’éducation à faire, à Sainte-Brigitte, avec l’utilisation des trois bacs [de déchets, de recyclage et de matières organiques]. Si, comme collectivité, on s’améliore, les gens vont voir baisser leur facture l’an prochain», promet-il.

Au cours des dernières années, les citoyens ont souvent subi les ratés de la collecte des matières résiduelles en raison de problèmes avec le fournisseur, Sani-Terre. Mardi, le communiqué de la Ville assurait qu’elle «continue d’ailleurs de suivre de très près la compagnie qui effectue les collectes sur le territoire, afin de faire appliquer le contrat, d’imposer les pénalités nécessaires et de s’assurer que le service soit à la hauteur des attentes». Mais le maire précise que les 30$ seraient imposés aux citoyens même si la Ville avait accordé le contrat à n’importe quelle autre entreprise.

La tarification pour l’aqueduc et les égouts augmentera pour sa part de 9$ par résidence.

Taxes foncières

Les résidents ont aussi appris que leurs taxes augmenteraient de 1,9%, que les commerçants encaisseraient une augmentation de 4% et que les cinq industries du territoire verraient leurs taxes augmenter de 10%. La forte hausse pour les industriels vise à ajuster le taux de taxation, qui était «très bas», à l’aube de la création d’un nouveau parc technologique. «On va attirer de nouvelles entreprises et on veut être transparents pour dire: “Voici à quoi vous devez vous attendre comme taux de taxation”», explique M. Thomassin. La Ville veut diversifier ses revenus, qui proviennent à 86% de la taxe foncière. «Demander à l’industriel de collaborer un peu plus, ça fait partie des stratégies qu’on a utilisées.»

Le maire Thomassin estime que le budget présenté mardi «maintient une qualité de service à la population tout en préservant l’augmentation du taux de taxation à un niveau acceptable».