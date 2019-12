Taylor Hall : les heures qui ont précédé l’échange

Lorsque les Devils du New Jersey ont laissé de côté Taylor Hall au Colorado, vendredi dernier, une transaction semblait imminente, mais il a fallu davantage de temps que prévu.

Puis, la même procédure a été exécutée le lendemain en Arizona et rien n’a abouti. Ce qui semblait concret a plutôt été perçu comme un «bluff». Enfin, l’atermoiement a pris fin lundi après-midi, lorsque l’ailier albertain a été envoyé aux Coyotes. Que s’est-il passé au cours de ces 72 heures approximatives de suspense?

«On ne savait pas quand exactement [il serait échangé], mais quand on l’a retiré, on savait que ça s’en venait», a raconté l’entraîneur-chef des Devils, Alain Nasreddine, mercredi, à l’émission «JiC» sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Dix minutes pour se préparer

Celui qui a succédé comme instructeur-chef à John Hynes sur une base intérimaire le 3 décembre n’a pas eu à gérer le dossier Hall. Le déroulement de tout cela l’a pris au dépourvu.

«Mon travail a été de me préparer 10 minutes avant le match [contre l’Avalanche]. Je me suis empressé de le faire. Je l’ai annoncé aux joueurs dès qu’ils sont rentrés de la période d’échauffement. Je leur ai laissé 10 minutes pour se préparer et oublier ça afin d’être prêt mentalement.»

Si plusieurs ont critiqué le délai entre le moment du retrait et la concrétisation de la transaction, Nasredinne insiste sur le fait que la direction a agi ainsi pour ne pas se tromper.

«Quand ils l’ont sorti, on croyait que c’était fait. Le lendemain, on avait une autre partie. C’était une grosse décision pour l’organisation et elle ne voulait pas commettre une erreur.»

«[La direction] voulait prendre la meilleure décision. C’est ce qu’elle a fait.»

Fausses rumeurs?

Les négociations entre Hall et les Devils auraient achoppé en raison de la durée qu’il exigeait dans son prochain contrat. En revanche, selon les ouï-dire persistants, il souhaitait quitter le New Jersey.

«Je n’étais pas au courant de ça, a expliqué Nasredinne. Pour moi, il faisait partie de l’équipe jusqu’à ce qu’on le retire de la formation. Je le voyais là pour toute la saison. Il aurait pu accepter une entente à n’importe quel moment.»

Le nouveau pilote des Devils n’accorde aucune crédibilité aux rumeurs selon lesquelles il voulait partir.

«Je ne pense pas qu’il ait dit : "moi, je ne signe pas ici". Je crois qu’il a toujours été ouvert à rester ici. Il se peut qu’il n’ait pu s’entendre sur les termes d’un nouveau contrat. Taylor n’a jamais dit : "moi je ne signe pas ici ou je ne finis pas l’année ici". Ça n’a jamais été dit.»