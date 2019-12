Trudel Alliance dans la cour des géants

Avec l’acquisition du portefeuille de First Capital Realty pour 165 millions $, les frères Trudel se retrouvent à quelques pieds carrés d’Ivanhoé Cambridge pour devenir les plus importants propriétaires de centres commerciaux à Québec.

Au cours des derniers jours, Trudel Alliance a officialisé, comme le rapportait Le Journal en octobre, l’achat de sept sites commerciaux abritant 28 immeubles qui appartenaient à la société ontarienne.

« Il s’agit de la cinquième plus importante transaction immobilière au Québec en deux ans », indique Jonathan Trudel, vice-président chez Trudel Alliance. Il partage la direction avec son frère William.

La transaction comprend l’achat des Galeries Charlesbourg, de Place Naviles, de Place Quatre-Bourgeois, de Place Seigneuriale, des Promenades Lévis, du Carrefour Soumande et de l’ensemble du Carrefour Saint-David.

L’objectif des promoteurs est maintenant de redévelopper certains sites, comme les Galeries Charlesbourg et Place Quatre-Bourgeois avec l’ajout d’unités résidentielles ou d’espaces à bureaux. Les investissements seront de « dizaines de millions de dollars », et les chantiers pourraient démarrer en 2021.

Consultation

Mais avant de statuer sur un projet, Trudel Alliance souhaite « consulter la population et les commerçants » pour bien connaître les besoins dans chaque secteur. La proximité avec le réseau structurant de transport en commun influencera aussi la décision.

« Avant, les centres commerciaux étaient de l’acier et de la brique où on retrouvait des marchandises. Aujourd’hui, ils doivent se reconnecter avec leur milieu pour concurrencer le web. Ils doivent offrir un milieu de vie avec du divertissement, des places publiques et des services », dit pour conclure Jonathan Trudel.