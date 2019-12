Vive les vieux!

Time Magazine met Greta Thunberg à la une, la nomme personnalité de l’année et titre Le pouvoir de la jeunesse. L’actualité met à la une des jeunes éco-anxieux et les nomme parmi ses personnalités de l’année. Le Elle Québec met à sa une les jeunes qui feront l’année 2020 et titre Génération libre.

Bravo. Mais si je regarde 2019, je dois avouer que ceux qui m’ont donné mes plus grands frissons, ce sont des vieux et même... des très vieux.

ANNÉE ÂGÉE

En musique, l’album qui m’a le plus bouleversée est Thanks for the Dance, disque posthume de Leonard Cohen, mort en 2016 à 82 ans...

En télé, c’est la deuxième saison de The Kominsky Method, sur Netflix, avec Michael Douglas (75 ans).

Au cinéma ? Andrée Lachapelle (88 ans) pour son dernier rôle à l’écran dans Il pleuvait des oiseaux.

Et du côté américain, The Irishman, avec un vieux Robert De Niro (76 ans) et un vieux Al Pacino (79 ans).

Pourquoi est-ce que ces artistes grisonnants, aux jambes remplies de varices, à la prostate paresseuse, aux visages burinés par les rides, m’ont tant émue ? Parce qu’ils me parlent tous du temps qui passe, de cette vulnérabilité qui nous attend tous, de cette échéance qui nous pend au bout du nez.

– Leonard Cohen a enregistré ses dernières paroles, plutôt dites que chantées, et a demandé à son fils Adam de les mettre en musique. Sa voix est un peu chevrotante, mais quand il nous dit : « Je suis presque vivant, je suis presque à la maison », c’est comme s’il était encore là, parmi nous, et nous donnait de ses nouvelles.

– Si vous n’avez pas encore vu The Kominsky Method, c’est la plus belle (et plus drôle) série sur l’amitié entre deux personnes âgées qui partagent leurs malheurs, leurs bobos, leurs réflexions cyniques sur le temps qui passe, entre deux funérailles et une visite chez le médecin.

– On a beaucoup parlé de la scène d’amour entre Gilbert Sicotte et Andrée Lachapelle dans Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault (disponible depuis hier sur illico). Mais moi, ce sont les scènes où ils jouent ensemble dans le lac, qu’ils montrent leurs corps abîmés au soleil, et qu’Andrée Lachapelle rit de son rire coquin, que j’ai trouvées les plus belles. C’est si rare qu’on voie sur nos écrans des vieux qui ont l’air vieux, qui ne se cachent pas, qui se montrent tels qu’ils sont, avec leurs gestes hésitants, leurs bobos, leurs dos voûtés.

– Et avec The Irishman, Martin Scorsese (77 ans) nous donne un film-testament sur de vieux criminels, le visage fatigué par les années. Je n’oublierai pas de sitôt les images de Joe Pesci (76 ans), dans un fauteuil roulant, dans la cour blafarde de la prison. C’est l’image saisissante de la déchéance de la vieillesse.

LE TEMPS DE VIVRE

Quand j’écoutais et que je regardais ces artistes au crépuscule de leur vie, je pensais à la chanson de Luc De Larochellière : « On ne choisit jamais de vieillir / On voudrait rêver un peu plus. [...] Car la vie est si fragile ».

Alors, oui, célébrons les jeunes fringants. Mais de grâce, n’oublions pas que, parfois, ce sont des vieux qui peuvent encore nous donner nos plus grands frissons.

Édito de Sophie Durocher