NADEAU, Roger



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 13 décembre 2019, à l'âge de 75 ans et 3 mois, est décédé monsieur Roger Nadeau, époux de madame Louise Breton, fils de feu madame Rachel Turgeon et de feu monsieur Bernard Nadeau. Il demeurait à Beaumont.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h 45.La mise en niche se fera au cimetière Beaumont ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille, Mélissa et son petit chien Cannelle qu'il aimait tant; ses frères et sœurs : Denise (Jean-Guy Ouellet), Lucien (feu Huguette Beaulieu, Lise Allard), feu Rock (feu Hélène Nadeau), Benoît (Nicole Grenier), Noëlla (Jean Laberge), Élisabeth, Germaine, René, Francine (Marius Lebel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton: feu Paulette (feu Adrien Paquet), Denis (feu Jacqueline Rousseau, feu Claudette Lessard), Jean-Baptiste (Céline Rochette), Gilles (Rita Bilodeau), André (Jeannine Beaudoin), Nicole, René (Carmen Breton), Marcel (Déliska Blanchet), Ginette (René Patry), Francine (Jean-Jacques Fortin) et Jacques (Sylvianne Aonzo); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel ainsi que les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue Saint-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177Courriel : info2@mspdulittoral.com Site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.