FOURNIER

Jeanne D'Arc Coulombe



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 5 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc Coulombe, épouse de feu monsieur Louis-Dollard Fournier. Elle était la fille de feu monsieur Nazaire Coulombe et de feu dame Joséphine Tondreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil: ses enfants: Réjean (Lynda), feu Carole, François (Louise), Yvan (Anne), Nicole (Mario), ses petits-enfants : Mélany (François-Nicolas), Marie-Christine (Kim), et Mathieu (Karel). Outre ses enfants, sont également affectés par son départ, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères qui l'ont précédée. La famille remercie tous ceux et celles qui l'ont aidée et accompagnée dans sa maladie, de même que tout le personnel de l'Hôpital de Montmagny et de la Maison D'Hélène pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la