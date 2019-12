DUCHESNE, Rosaire



À l'Hôpital St-Sacrement, le 12 décembre 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Rosaire Duchesne, époux de madame Céline Gagnon. Il demeurait à Boischatel. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifSes cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Monsieur Duchesne laisse dans le deuil son épouse madame Céline Gagnon ; ses enfants: Gaétan (Sonia Rhéaume), Isabelle (Paul Deshaies), Lisette (Gérard Huot) et Luc (Marie-Josée Labrie) ; ses petits-enfants : Jean-Michel Duchesne, Valérie Deshaies, Marie-Pier Duchesne, Marjorie Deshaies, Daniel Gouge, Marc-Antoine Béliveau, Rébecca Gouge, Marc-Antoine Deshaies, Frédéric Deshaies, Marc-André Duchesne, Rose Deshaies, Alexandre Duchesne et Marjorie Duchesne; ses arrière-petits-enfants: Dylan, Maëly, Mathew, Camille, Jacob et Loïc; ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Raymond et feu Marina Duchesne. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital Saint-Sacrement pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6