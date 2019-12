THIBAULT, Rita Breton



À son domicile, le 14 décembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Rita Breton, épouse de feu monsieur Roland Thibault, fille de feu monsieur Eugène Breton et de feu madame Annette Ruel. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie, Éric (Isabelle Gourgues) et Marie-Noëlle (Martin Carrier); ses petits-enfants: Charles-Antoine et Pierre-Olivier Baillargeon, Édouard et Héloïse Thibault, Alexandre et Christopher Carrier; ses frères et sœurs: Pauline (André Goulet), Louis (Monique Thibault), feu Lucien (Thérèse Latulippe), feu Marcel (Françoise Morissette) et feu Marie-Paule (Gilles Paradis); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault: Jeanne (Jean-Paul Bonneau), Louisette (Philippe Fontaine), Raymond (Normande Bélanger) et Albert (Paule-Andrée Dancause); ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa soeur et son frère: Yvette (Raymond Roy) et Pierre-Aimé (Yvette Boivin); ainsi que sa belle-soeur Simone Thibault (Léonard Labbé). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation En Cœur pour les enfants malades du cœur, https://en-coeur.org/dons/dons-generaux/. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.