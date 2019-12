BISSON, Rosa



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 11 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée, madame Rosa Bisson, épouse de feu monsieur Clermont Brulotte, fille de feu Paul-Émile Bisson et de feu Irène Nadeau. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Léon de Standon. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Jean Morin), Dany (Nataly Marcoux), Marie-Josée (Michel Couture), Sonia (Michel St-Jean) et leur père Roger Leblanc (Rita Fillion); ses petits-enfants : Yannick (Rebecca), Cinthia (Gabriel), Adrien, Andrée-Anne (Francis), Miguel (Stéphanie), Félix, Mélissa (Jasmin), Nicolas (Frédérique) et Dominic (Andréanne); ses arrière-petits-enfants : July-Ann, Gabryel, Jeremy, Mathys, Ellyot, Willyam, Léa, Emma-Rose et Jackson; ses soeurs et son frère : feu Émilienne, feu Jean-Marc et Hélène (Claude Leblanc); ses beaux-frères et ses belles-soeurs des familles Brulotte et Leblanc; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci au personnel des soins infirmiers du CLSC de Lévis et du Sekoïa. Sincères remerciements au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral, ainsi qu'à son amie Danielle Malouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral,https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/le dimanche 22 décembre de 13h à 16h.