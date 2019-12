TOUCHETTE, Claude Tom



À son domicile, le 13 décembre 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé subitement M. Claude Tom Touchette, fils de feu M. Antonio Touchette et de feu dame Laure-Aline Vézina. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 20 décembre 2019 de 19h à 21h,de 9h30 à 10h45.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur: Bernard (Francine Bélanger), Marc, Monique (Alain Gagnon), Louise (Carol Lebel); son filleul Michaël Touchette; ses oncles et tante Robert (Rolande), Henri, Marie-Aimée; ainsi que plusieurs neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins, cousines, ami(e)s et la famille de M. Marcel Leclerc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à www.operationenfantsoleil.ca ou par téléphone au 418 683-2323