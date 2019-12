DUCHAINE, Roger



Même si je t'aime de tout mon coeur, je n'ai pas pu te garder auprès de moi. Un coeur en or a cessé de battre, un courage de la vie est parti. Dieu m'a brisé le coeur pour me prouver qu'il prend que le meilleur. Tu étais mon trésor maintenant tu es mon ange.À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 décembre 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roger Duchaine, époux de madame Lucie Verreault. Il était le fils de feu madame Valérie Duchaine et de feu monsieur Stanislas Duchaine. Il demeurait à Beaupré autrefois de la paroisse de St-Tite-des-Caps.où la famille recevra les condoléances à compter de 14 h. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Lisette (Ghislain Lachance), Marcelin (Claude Lemieux), Clémence (André Noël), Étienne (Normand Lacasse), Isabelle (Sven Gustavsson); ses petits-enfants: Michaël Valérie (Noël Duclos), Roxanne (James Kent), Anne-Sophie (Camille Gagnon L'Italien), François-Xavier, Camille (Raphaël Vadnais), Iris, Ingrid; ses arrière- petits-enfants: Shawn Duclos et Théo Vadnais; ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu André , Adrienne (feu Roméo Bolduc), Alexandre (Thérèse Lajeunesse). La famille tient à remercier spécialement les cardiologues Madame Valérie Gaudreault et Monsieur Benoit Tremblay ainsi que le Dr Richard Drouin pour les bons soins prodigués.