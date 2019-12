BONNEAU, Georges



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 décembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Georges Bonneau, époux en premières noces de feu madame Jane Hethrington et en deuxièmes noces de feu madame Monique Hamel. Il était le fils de feu monsieur Louis Bonneau et de feu madame Noémie Hallé. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: France (Pierre Carrier), Alain (Aline Genest) et Ruth; ses petits-enfants: François Carrier (Andréanne Gauthier), Louis Bonneau (Marianne Bolduc), Karine Bonneau (Éric Simard) et André Bonneau (Jessica Roy); ses arrière-petits-enfants: Marie-Andrée, Émilie et Raphaël Carrier, Olivier, Charles-Antoine et Lorick Bonneau, Philippe et Nicolas Simard; son beau- frère monsieur Raymond Côté (feu Estelle Bonneau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Qc), G6V 3Z1. Tél: 418-835-7188. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera auà compter de 10h.