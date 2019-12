ROUSSEAU

Jeannine Lamontagne



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 15 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Lamontagne, épouse de feu monsieur Benjamin Rousseau. Elle demeurait autrefois à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Charles Châtigny), Réjean (Rosaline Roy), Céline (Réjean Bédard), Lucie (Gaétan Samson), feu Marc (Joan Galarneau), Nicole (Étienne Talbot), Anne (Simon Bernatchez) et Pascale; ses petits-enfants: Line, Julie et Carl Châtigny, Tommy et Lydia Rousseau, Audrey et Léonie Bédard, Annie et Marie-Ève Samson, Simon et Antoine Rousseau, Marie-Pier et Gabrielle Talbot, Olivier et Damien Groulx, Sarah et Myriam Gilbert; ses arrière-petits-enfants: Marjorie, Mélodie, Alexanne, Jessica, Sabrina, Alicia, Maxime, Mariane, Xavier, Nathan, Jérémy, Magaly, Marie-Soleil, Zachary, Alexe, Samuel, Marine, Robin et Louis. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Jean-Paul (Adonia Bergeron), feu Aurélienne (feu Gérard Rioux), feu Judith (feu Raymond Rousseau), Cécile (Oscar Martineau), Jeannette (feu Adrien Côté), feu Huguette (feu Yvon Arial), feu Paul Rousseau (Germaine Côté), Jacques Rousseau (Marie-Berthe Drouin), Arthur Rousseau (Irène Bélanger), Marcel Rousseau (Marie Blanchet), feu Antoine Rousseau (Aline Turgeon), feu Henri Rousseau (Denise Genest) et de feu Raymond Rousseau. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Hutington du Québec (https://www.huntingtonqc.org/donnez). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 20 décembre de 19h à 22h età compter de 10h.