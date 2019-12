RENAULD, Jean-Marie



À la Maison Michel-Sarrazin, le 4 décembre 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Renauld, époux de madame Monique Robitaille, fils de feu madame Alice Dufresne et de feu monsieur Maximin Renauld. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 20 décembre 2019, de 19 h à 22 h, samedi 21 décembre 2019, de 8 h 30 à 10 h 15.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Loretteville. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Martin (Kareen Gendron), Manon (Sylvain Chartrand) et Antonie (Rébecca Guay-Cyr); ses petits-enfants: Cédric, Élisabelle, Christopher, Émilie et Évangéline; ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.