GIGUÈRE, Rita Chabot



À l'Hôpital de Montmagny, le samedi 14 décembre 2019, est décédée à l'âge de 91 ans et 2 mois, madame Rita Chabot, épouse de feu monsieur Raymond Giguère. Elle était la fille de feu Joseph Chabot et de feu Rosanna Bélanger. Elle demeurait à Saint Just-de-Bretenières.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraireElle était la mère de: Louisette (feu Claude Fortier), Charles (Jocelyne Labonté), Marcel (Lili Bergeron), Paul et feu Carmelle (Serge Denis (Jocelyne St-Arnaud); la grand-mère de: Dominique (Rémi Boutin) et Geneviève Fortier (Étienne Lessard), Valérie, Patrice (Josée Veilleux) et Marie-Andrée Giguère (Pierre-Luc Tremblay), feu Steve et Michaël Giguère (Marie-Christine Goyette), Mélanie Giguère et Marco Rancourt (Nadia Poulin); ainsi que l'arrière-grand-mère de plusieurs arrière-petits-enfants. Elle laisse dans le deuil sa sœur Cécile Chabot, ses belles-sœurs et son beau-frère: Hélène Giguère (feu Adrien Bélanger), Colette Giguère (feu Wilfrid Lapointe) et Jacqueline Raby (Gérard Lamy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Elle est également allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Un remerciement spécial au personnel de la Villa des Sages de Saint-Just-de-Bretenières et de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles à l'église.