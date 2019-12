MORIN, Lucile Ouellet



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 12 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Lucile Ouellet, épouse de feu monsieur Paul-Albert Morin, fille de feu monsieur François-Xavier Ouellet et de feu madame Émérilda Demers. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Bernard Blanchet), Paule et Jean-François (Nicole Caron); ses petits-enfants: Nathalie Dussault (Alexandre Houle), Dave Garant (Amélie Bisson), Dominic Dussault, Dany Garant (Sylvie Savard) et Julie Garant (Sébastien Chamberland); ses 10 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: feu Marie-Blanche (feu Dr J.-Claude Beaulieu), feu Françoise (feu Jacques Laurendeau), feu Rita (feu Dan Mundy), feu Michèle (feu Clément Gosselin), Conrad (feu Gertrude Gagnon), Suzanne (feu Ghislain Lemay), feu Marcelle (Conrad Gaudreault) et feu Denise (Jean-Paul Lachance); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morin: feu Jeanne D'arc (Albert Deblois), feu Géraldine (Henri Morin) et feu Roger (Rita Brousseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 20 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 21 décembre à compter de 9h.