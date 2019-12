DUSSAULT, Thérèse Pagé



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 10 décembre 2019, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Pagé, épouse de feu monsieur Paul- Émile Dussault. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Portneuf. La famille recevra les condoléances aule samedi 21 décembre 2019, à partir de 9 h 30, suivi d'une liturgie de la Parole à 11 h. Madame Pagé laisse dans le deuil ses enfants: Andrée et Carl (Cathy Laprise); ses petits-enfants: Élie et Jérémy. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Carmen, feu Judith (feu Delphis Gagnon), feu Claire (feu Urbain Bertrand), feu Jean (feu Lorraine Chastenay), Roger (Réjeanne Falardeau), feu Robert (Charlotte Lavallée); feu Annette Dussault (feu André Frenette), feu Philippe Dussault (Aline Alain), Roméo Dussault (Jacqueline Tremblay), feu Claudette Dussault (feu Marcel Goudreau), Laurent Dussault (Danielle Langlais). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca