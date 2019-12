GAUTHIER, Aline Audet



Au Centre d'Hébergement St-Augustin, Québec, le 6 décembre 2019, à l'âge de 92 ans 11 mois, est décédée dame Aline Audet, épouse de feu monsieur René Gauthier. Née aux Éboulements, le 18 janvier 1927, elle était la fille de feu dame Alice Bouchard et de feu monsieur Pierre Audet. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 20 décembre 2019 de 18 h à 21 h de même queà compter de 10 h.Le corps sera porté en terre au Cimetière de Giffard au printemps 2020. Madame Gauthier laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Laurent Fournier), Micheline (feu Léo Gagnon), Francine (Alain Létourneau), Carol (Francine Leblanc); ses 8 petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; sa filleule Solange; son filleul Francis ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 1er et 3e étage du Centre d'hébergement St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de