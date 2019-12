ROY, Julie



Entourée de sa famille, le 14 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Julie Roy, épouse de monsieur Charles Reny, fille de feu Gaston Roy et de feu Lilianne Poulin. Native de Beauceville, elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Simon (Catherine Taché) et Pol (Françoise Taché); ses petits-enfants: Rosalie, Anaïs, Thomas, Delphine, Élisabeth et Sophie; ses frères et soeurs: Julien, Rolland (Pauline Fortier), Jean-Guy (Francine Lessard), Francine (Luc Lemieux), Gaétan (Nicole Fortin), Marielle (Martial Fecteau) et Mario (Sylvie Gilbert); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Reny: Guy (Arlette Langlois), feu Pierre (Renée Roy), feu Michelle (Michel Décarie), feu Yves, Marcel (Danielle Marrot) et Margot; ainsi que de nombreux autres parents, ami(e)s et anciens collègues. Des profonds remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec et de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Cancer de l'ovaire Canada (https://ovairecanada.org/), la Fondation du CHU de Québec (https://fondationduchudequebec.org/) ou la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin (https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 10h30.