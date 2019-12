LECOMTE, Pauline Lamonde



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pauline Lamonde, épouse de feu monsieur Antoni Lecomte. Elle était la fille de feu monsieur Antonio Lamonde et de feu dame Marie-Anne Paré. Elle demeurait à St-Nicolas et autrefois à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Liliane (Bertrand Bouffard), Réjean (Diane Aubry), Hélène (Mario Bolduc), Yvan, Diane (Stéphane Cormier), Jean-Pierre (Caroline Rouillard); ses petits-enfants: Isabelle Bouffard (Jean-François Nicole), Sébastien Bouffard (Vicky Gagné), Geneviève Lecomte (Yannick Blanchet), Audray-Maude Baril Lecomte, Jean-François Bolduc (Katy St-Laurent), Marie-Pier Bolduc (Daniel Dubé), Andréanne Nicole (Louis Gauthier), Pierre-Olivier Nicole, Jessica Richard Lecomte (Marc-André Brochu), Alexandre Richard Lecomte; ses arrière-petits-enfants: Vincent Thibeault, Mathieu, Rose et Patrick Bouffard, Justine et Maxime Blanchet, Emy et Alexis Bolduc, Félix-Antoine, Marialie et Elliot Dubé, Hubert Gauthier. Elle était la sœur de: Colette Lamonde (feu Roland Meunier), feu Gonzague Lamonde (Irène Cloutier) et feu Françoise Lamonde (Victor Caron). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lecomte, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fabrique de St-Pierre. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la