COLLIN, Fernande Bernier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 novembre 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Fernande Bernier Collin, épouse de feu monsieur Roméo Collin, fille de feu monsieur William Bernier et de feu madame Sophie Lépine. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu Cajetan Gauthier) et Jules (Lucie Beaulieu); ses petits-enfants: Brigitte Gauthier (Michel Brunet), Dominick Gauthier (Jennifer Heil), Marie-Eve Collin Léveillé, Alexandre Léveillé (Marie-Pier Laforge); ses arrière-petits-enfants: Cédrick et Frédéric Brunet, Danik et Mikko Gauthier, Félix-Olivier Bergeron, Alice et Arthur Léveillé; sa belle-soeur: Berthe Collin Bourassa; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que ceux de la Résidence des Pionniers (Saint-Nicolas), pour les bons soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, unité des soins palliatifs. La famille vous accueillera auà compter de 14h.