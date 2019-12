BEAUDOIN, Léonce



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 16 décembre 2019, à l'âge de 94 ans et 10 mois, est décédé monsieur Léonce Beaudoin, époux de feu Marie-Marthe Moreau), fils de feu madame Laura Gingras et de feu monsieur Alphonse Beaudoin. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs décédé(e)s Alexandre, Cécile, Conrad et Françoise. Il laisse dans le deuil ses sœurs, sr Jeanne-d 'Arc (communauté Sainte-Famille de Bordeau) et Louise; sa belle-sœur Hélène Deblois (feu Alexandre); il laisse aussi dans le deuil Michel Simard et sa conjointe Diane Joncas et Robert Simard et sa conjointe Colette Lefebvre, plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.pq.poumon.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.