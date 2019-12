BÉDARD, Claude



À l'Hôpital Chauveau, le 16 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Claude Bédard, fils de feu dame Irène Langlois et de feu monsieur Lorenzo Bédard. Il était l'époux de dame Hélène Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène; ses deux filles: Julie (Louis Starnino) et Josée (Patrick Malenfant); ses petits-enfants: Anne et Anthony Malenfant. Il était le frère de: Gilles (Carole Villeneuve), feu Michel (Nicole Morissette), Jocelyn (Julie Dubé), Lise (Richard Boissoneault). Il était le beau-frère de la famille Côté: Lise (Gérard Boissoneault), feu Michel, Pierre, Édith. Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca