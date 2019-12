NADEAU, Jacques



À l'Hôpital Chauveau, le 6 décembre 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques Nadeau, conjoint de dame Monique Vézina, fils de feu Georges Nadeau et de feu Adrienne Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Monique, ses enfants: Sébastien (Mona Potvin) et Sophie; ses petits-enfants: Félix et Raphaël; son frère Pierre (Colette Dallaire) et sa sœur Georgette (feu Victor Labbé), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina: Marie-Claire (Paul Landry), André (Solange Blouin), Gilles (Gisèle Lachance), Jean-Yves (Jocelyne Saintonge), Luc (Véronique Mark) et Jean-Yves Cantin (feu Rolande); la mère de ses enfants Francine Daigle, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Il est parti rejoindre son frère André, qui l'a précédé. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur soutien et leurs encouragements au fil des dernières années, sans oublier le personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, ou à la Maison Écho du Cœur, 940, boulevard Raymond, Québec (QC), G1B 1J7, tél.:418-614-3150.