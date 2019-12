BERTRAND, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant Jésus, le 15 décembre 2019, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Richard Bertrand, fils de feu monsieur Grégoire Bertrand et de dame Julienne Thibodeau. Il demeurait à Saint-Basile. Selon sa volonté, il n'y aura pas de condoléances ni de funérailles. Monsieur Bertrand laisse dans le deuil sa mère Julienne, son frère Claude et sa sœur Nathalie (Yves Gravel); ses neveux et nièces: Jean-François Bertrand (Émilie Paré) et leurs enfants Édouard et Olivia, Pierre-Luc Bertrand (Maryse Parent) et leurs enfants Chloé et Zack-Ély, Greg Bertrand, Francis Gravel, son filleul Alex Gravel (Vickie Bérubé-Leclerc) et leur fille Zoé, Maude Gravel (Dominic Jobin); ses amis du billard ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, tout particulièrement le Dr Filteau et Lili Tessier, infirmière, ainsi que le personnel de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Diabétiques de Québec, 3175, chemin des Quatre-Bourgeois, bureau 12, Québec (Québec), G1W 2K7.