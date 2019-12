ROULEAU, Aline Morin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le lundi 9 décembre 2019, est décédée à l'âge de 99 ans, madame Aline Morin, épouse de feu monsieur Joseph Rouleau. Elle était la fille de feu Anselme Morin et de feu Anna Lemieux. Elle demeurait à Saint-Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (feu Colette Racine), Jacques (Jeannette Ward), Christiane (Alain Larochelle) et Luc (Lise Roy); ses petits-enfants: Nancy (Denis Lehouillier), Christian (Jacinthe Trudel) et Pascal Rouleau (Joan Fournier), Dany (Jocelyn Paquin), Sylvain (Sophie Boyer) et Tony Rouleau (Josée Panneton), Martin (Yvette Dignard) et Andrée Larochelle (Martin Gignac), Annik (Pierre Desrosiers), Maud (Jason Mabee) et Pierre-Luc Rouleau (Caroline Turgeon); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Kariane, Laurence et Alex Lehouillier, Éloïse et Maëlle Rouleau, Samuel et Joshua Paquin, Claudia Rouleau, Gabriel et Olivier Rouleau, Marie-May et Christophe Larochelle, Charles-Antoine Baillargeon, Alexandra et Nathan Gignac, Zachary Rouleau, Alexis et Tristan Desrosiers, Joseph, Dalia et Elsa Mabee, Jenny Labrecque et Camille Rouleau. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Gilberte Morin (feu Maurice Morissette), son demi-frère et ses demi-sœurs: feu Rachel (Jean-Rock Audet), Gabrielle (feu Jules Ouellet), Marc (Claudette Racette), Raymonde (feu Marc Audet) et Lisette Laliberté (Jacques Mathieu); ses belles-sœurs de la famille Rouleau: Jeannette Rouleau et Jeannette Lecours (feu Armand Rouleau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille tient à remercier tout le personnel et les résidents de la Villa des Méandres de Saint-Léon-de-Standon.Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwhita (pour la communauté de Saint-Léon-de-Standon), 231, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles à l'église.