BEAUMONT, Claude



À Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 16 décembre 2019, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Claude Beaumont, époux de madame Fernande Langlais. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Beaumont laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: André (Nancy Simard) et Hélène (Patrice Martel), ses petits- enfants: Laura Martel, Katherine Martel, Françis Beaumont et Julien Martel; son frère et sa sœur de la famille Beaumont: Jacqueline (feu Paul Pelchat) et René (Thérèse Légaré); sa belle-sœur Liliane Langlais (feu Sylva Langlois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci à toutes les personnes qui l'ont soutenu lors des derniers mois. Monsieur Beaumont ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 12h30 sous la direction de laLes cendres seront inhumées à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/frLes formulaires seront disponibles à l'église.