BÉGIN, Alberte Bérubé



À la Maison Michel-Sarrazin, le 4 décembre 2019, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Alberte Bérubé, épouse de feu monsieur Charles-Eugène Bégin, fille de feu madame Lucienne Bossé et de feu monsieur Albert Bérubé. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patrice, Nicole, Jean, Catherine (Guy Royer); ses petits-enfants : Josiane et Sonia Canac-Marquis, Olivier et Victoria Royer; ses frères et sœurs : feu Noël, Gérald (Nicole Gingras), Jean-Paul (Gertrude Moreau), François (Maryse Pelletier), Yolande (Lucien Hébert), Stella, Michelle (Gilles Lagacé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.