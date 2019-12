MOISAN, Guy



À Saint-Raymond, le 8 décembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Guy Moisan, époux de dame Sylvie Paquet, fils de feu monsieur Alexis Moisan et de feu dame Jeanne Giguère. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lade 9 h 30 à 13 h 45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laGuy est allé rejoindre son fils Jean- François. Outre son épouse Sylvie, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Marcelle (feu Gustavo Apuril), Agathe (Pierre-Paul Duplain) et Benoît (Odette Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paquet: Romain (France Côté), Benoit (Isabelle Naud), Alain, Jean (Martine Drolet), Caroline (Michel Beaupré) et Marie-Claude (Jocelyn Martel); ses filleuls Keven Moisan et Caroline Paquet. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 - www.cancer.ca ou à la Société Alzheimer Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3 - www.societealzheimerdequebec.com/. Des formulaires seront disponibles au salon.